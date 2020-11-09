Ибрагимович побил рекорд Шевченко в "Милане". Видео

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил в седьмом матче итальянской Серии А подряд и побил рекорд украинца Андрея Шевченко.

Как сообщается на странице OptaPaolo в Twitter, никому в истории миланского клуба еще не удавалось отличиться в таком количестве последовательных поединков, начиная с сезона 1994/95. Тогда в чемпионате страны начали начислять по три очка за победу.

Ибрагимович побил рекорд Шевченко Twitter OptaPaolo

Шведский нападающий принес своей команду ничью в игре против "Вероны", установив окончательный счет встречи на 92-й минуте (2:2). На 65-й Ибрагимович не реализовал пенальти.

В 2001 году Шевченко выдал отрезок, в рамках которого ему удалось забить в шести матчах подряд. В 2012 году это достижение повторил Златан, а в 2020-м швед его превзошел.

Отметим, что в истории Серии А рекорд по этому показателю принадлежит экс-нападающему "Фиорентины" Габриэлю Батистуте (1994 год), который отличился в 11 последовательных поединках. Позже его повторили Фабио Квальярелла из "Сампдории" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

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