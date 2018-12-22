Ибрагимович побил рекорд по зарплатам в MLS

Златан Ибрагимович, выступающий ныне за клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" стал самым высокооплачиваемым игроком в истории североамериканской футбольной лиги (MLS).
По новому контракту, который форвард подписал до конца сезона 2019 года, шведский футболист будет получать рекордные 7,5 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Златан Ибрагимович "перебил" заработки бразильца Кака ("Орландо") и итальянца Себастьяна Джовинко ("Торонто"), которые получают соответственно 7,17 и 7,13 миллиона в год.
Шведский форвард перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента в марте 2018 года. По предыдущему контракту он заработал 1,5 млн. В 2018 году он принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач.
По итогам выступлений Златан Ибрагимович выиграл приз "Новичок года" MLS и вошел в символическую сборную чемпионата.
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере. Эпизод случился в матче Главной лиги соккера США против "Торонто" (3:5).
36-летний уроженец Мальме отличился в конце первого тайма. Ибрагимович, расположившись спиной к воротам соперника, среагировал на подачу в штрафную и словно ударом из тхэквондо с носка с разворота переиграл голкипера.