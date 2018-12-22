Ибрагимович побил рекорд по зарплатам в MLS

Златан Ибрагимович, выступающий ныне за клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" стал самым высокооплачиваемым игроком в истории североамериканской футбольной лиги (MLS).

По новому контракту, который форвард подписал до конца сезона 2019 года, шведский футболист будет получать рекордные 7,5 миллиона долларов, сообщает ESPN .

Златан Ибрагимович "перебил" заработки бразильца Кака ("Орландо"​) и итальянца Себастьяна Джовинко ("Торонто"), которые получают соответственно 7,17 и 7,13 миллиона в год.

Шведский форвард перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента в марте 2018 года. По предыдущему контракту он заработал 1,5 млн. В 2018 году он принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач.

По итогам выступлений Златан Ибрагимович выиграл приз "Новичок года" MLS и вошел в символическую сборную чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере. Эпизод случился в матче Главной лиги соккера США против "Торонто" (3:5).

36-летний уроженец Мальме отличился в конце первого тайма. Ибрагимович, расположившись спиной к воротам соперника, среагировал на подачу в штрафную и словно ударом из тхэквондо с носка с разворота переиграл голкипера.