"И тут вдруг Донецк": бразильский футболист рассказал, как его шокировала Украина

Бывший футболист донецкого "Металлурга" и "Днепра" Данило признался, что испытал настоящий шок, попав в Украину.

"Стал ли переезд из Западной Европы в Украину культурным шоком? Еще каким! Первые три месяца было крайне сложно. Я вырос в Голландии и Бельгии, в клубах безупречная организация, все продумано до мелочей. Выступал за сборные. И тут вдруг Донецк. Разница колоссальная! Мне было 22 года, и я реально испытал шок. Однако в то же время это был отличный опыт и мотивация, чтобы снова вернуться на хороший уровень", – поделился нынешний игрок минского "Динамо" воспоминаниями с "Прессболом".

Данило Соуза ФК "Днепр"

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский хоккеист Евгений Кафальников красиво поставил на место фанатку Путина, высказавшись о Донецке.

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