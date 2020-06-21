Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поздравил команду с победой в чемпионате Украины по футболу, вспомнив первый успех клуба.

Ахметов помнит, как самую первую и долгожданную победу праздновали миллионы людей. Тогда "Шахтер" был клубом с очень большими амбициями.

"А сегодня мы выиграли золотые медали в тринадцатый раз. Можно сказать, что мы стали клубом не только с большими амбициями, но и с большими традициями. Но у меня сегодня и праздник, и боль. Праздник, потому что мы выиграли, несмотря на то, что играем на чужих полях. А боль – потому что мы играем на чужих полях. Потому что мы не можем вместе с командой и болельщиками отпраздновать эту победу в родном Донецке", – цитирует поздравление Ахметова официальный сайт "горняков".

Президент "Шахтера" посвятил эту победу всем болельщикам.

""Шахтер" не сдается. "Шахтер" играет для вас и побеждает для вас", – подытожил Ринат Леонидович.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Шахтер" в 27-м туре Премьер-лиги обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом страны, обойдя "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине.