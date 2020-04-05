"И китайцы вакцину не нашли..." Гармаша сравнили с вирусом

Экс-футболист "Динамо" Николай Морозюк, защищающий цвета турецкого "Ризеспора", сравнил своего бывшего одноклубника Дениса Гармаша с вирусом.

Денис Гармаш и Николай Морозюк ТК Футбол

"Мы с ними в одном доме живем, они на один этаж ниже. Но это опасные ребята. К Гармашу захожу, у него в телевизоре новости из Украины. Все время говорит мне: "Посмотри". Я больше чем полчаса рядом с ним находиться не могу, выделяю на общение 30 минут, потом убегаю. Он сам как вирус, и китайцы вакцину не нашли, и Игорь Михайлович от него не нашел. Ну а если серьезно, конечно, хорошо, что они рядом, поддерживаем друг друга", – цитирует Морозюка Команда1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гармаш в начале этого года перешел из "Динамо" в "Ризеспор" на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. Портал Тransfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

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