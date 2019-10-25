"Хватит разногласий": экс-футболист "Динамо" пожелал матча Украина – Россия на Евро-2020

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко назвал возможный матч Украина – России на Евро-2020 прорывом в отношениях между странами.

Рекордсмен чемпионатов мира по количеству голов в одном матче в интервью Sport Arena TV выразил уверенность в том, что между болельщиками команд не возникнет никаких разногласий.

Олег Саленко кадр из видео

"Они могут сыграть разве что в финале, или в полуфинале, если дойдут туда и Украина, и Россия. Может быть, если четвертьфинал в разных странах будет – можем там столкнуться. Хватит уже разногласий. Приедут наши болельщики и болельщики с России. И никаких проблем не будет. Это может стать прорывом", – цитирует Саленко "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял новое решение о проведении матчей сборных Украины и России на Евро-2020.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!