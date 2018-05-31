УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Хватило на 25 минут: тренер сборной России нелепо оправдался после позорной игры

1.2тЧитать новость на украинском

Сборная России по футболу провела товарищеский матч со сборной Австрии накануне домашнего ЧМ. Подопечные Станислав Черчесова позорно уступили со счетом 0:1.

После матча главный тренер россиян нелепо оправдывал игру своих подопечных.

На вопрос "Как вам сборная Австрии?" журналист получил ответ-клише со странным окончанием.

"У них есть игроки, которые могут индивидуально результат решить, так и получилось. Но 25 минут наш план работал идеально, пока мы были свежи", - приводит слова Черчесова Чемпионат.сom.

Австрия - Россия

РФС

Австрия - Россия

РФС

Напомним, гол соперники забил на 28 минуте. К тому времени запас свежести как раз, увы, иссяк.

Стоит отметить, что сборная России не нанесла ни единого удара в створ ворот австрийцев.

"Мы качественно работаем над прессингом. Нужно только, чтобы перспективные отборы логически заканчивались ударами. Футболисты, которые вышли, добавили динамику. Но есть нюансы прессинга, которые они ещё должны перенимать", - резюмировал Черчесов.

Австрия - Россия

РФС

Австрия - Россия

РФС

Следующий матч российская команда проведет пятого июня в Москве против сборной Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента РФ показали истинную "озабоченность" делами сборной перед домашним ЧМ.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Станислав Черчесов
Место
АвстрияИнсбрук
Объект
сборная России по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги