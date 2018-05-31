Хватило на 25 минут: тренер сборной России нелепо оправдался после позорной игры

Сборная России по футболу провела товарищеский матч со сборной Австрии накануне домашнего ЧМ. Подопечные Станислав Черчесова позорно уступили со счетом 0:1.

После матча главный тренер россиян нелепо оправдывал игру своих подопечных.

На вопрос "Как вам сборная Австрии?" журналист получил ответ-клише со странным окончанием.

"У них есть игроки, которые могут индивидуально результат решить, так и получилось. Но 25 минут наш план работал идеально, пока мы были свежи", - приводит слова Черчесова Чемпионат.сom.

Австрия - Россия РФС

Австрия - Россия РФС

Напомним, гол соперники забил на 28 минуте. К тому времени запас свежести как раз, увы, иссяк.

Стоит отметить, что сборная России не нанесла ни единого удара в створ ворот австрийцев.

"Мы качественно работаем над прессингом. Нужно только, чтобы перспективные отборы логически заканчивались ударами. Футболисты, которые вышли, добавили динамику. Но есть нюансы прессинга, которые они ещё должны перенимать", - резюмировал Черчесов.

Австрия - Россия РФС

Австрия - Россия РФС

Следующий матч российская команда проведет пятого июня в Москве против сборной Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента РФ показали истинную "озабоченность" делами сборной перед домашним ЧМ.