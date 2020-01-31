Хватило двух недель: Лунин стал лучшим в Испании

В результате голосования украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин был назван лучшим игроком команды в январе. Это достижение покорилось ему всего за две недели.

Астурийский клуб объявил победителя в этой номинации у себя в Twitter.

Андрей Лунин

Y el #JugadorCincoEstrellas del @RealOviedo en el mes de enero es...¡Lunin! Enhorabuena y gracias a todos por vuestros votos🏆⚽️ pic.twitter.com/fhPexNSyzP — Fútbol Mahou (@futbolmahou) January 31, 2020

Стоит отметить, что Лунин перешел в состав "Овьедо" 15 января после неудачной аренды в "Вальядолиде". Несмотря на ошибку в первом поединке за команду против "Альмерии", украинский голкипер сумел показать высокий уровень мастерства в двух следующих матчах. Клуб украинца ведет активную борьбу за выживание, опустившись в зону вылета по итогам ничьи в последнем туре.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер мадридского "Реала", которому принадлежит Андрей Лунин, Зинедин Зидан заявил, что пристально наблюдает за выступлениями футболистов, находящихся в аренде.

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