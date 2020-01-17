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17 января • обновлено в 10:04
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Хуже не придумаешь: Лунин привез гол в дебютном матче за "Овьедо"

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Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин стал виновником гола в ворота своей команды в дебютном матче за новый клуб на выезде против "Альмерии".

Первый тайм поединка закончился вничью 0:0, а уже во втором тайме хозяева открыли счет с пенальти. На 73-й минуте встречи наш голкипер на пару с защитником "Овьедо" допустили ошибку в простейшей ситуации. Лунин вышел далеко из ворот, чтобы принять мяч, но в последний момент остановился, так как его партнер был первым на мяче. Защитник решил оставить мяч вратарю, к чему украинец оказался не готов. Форвард "Альмерии" обыграл Лунина и без труда отправил его в сетку, установив окончательный счет в матче – 2:0.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Несмотря на поражение, "Овьедо" не опустился в зону вылета из-за неудач конкурентов по борьбе за выживание. Команда занимает 17-е место после 23 туров, имея в активе 23 очка.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания Овьедо
Тег
Реал Овьедо
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