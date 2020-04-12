Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота ФК "Мариуполя", Рустам Худжамов, считает, что сложно назвать людьми тех, кто в разгар эпидемии вывез маски из нашей страны.

"Мне кажется, что нет запаса человечности. Если твоя страна на пороге эпидемии, а ты продаешь маски в Китай или еще куда-то, то кто ты после этого? Ты человек? Не человек, 100%. Во время таких потрясений и выясняется, из чего сделан человек – из говна или из большого сердца", – сказал Худжамов в эфире Youtube-канала "Трындец".

Спортсмен считает, что пандемия ничему не научит человечество.

"А поймут ли что-то люди? Хорошо, преодолеют они этот коронавирус, все вернется на свои места, а дальше как? Месяц, два и какой-то процент людей изменит свое отношение к планете, но я думаю, что все это будет продолжаться - бездумная жизнь у людей. Пластиковых пакетов, бутылок и всего остального будут в океанах гектары, а над городами будет вновь висеть смог", - подытожил Рустам.

Как сообщал OBOZREVATEL, за январь-февраль 2020-го из Украины вывезли масок на 8 млн долларов, это примерно 38 млн масок, которых бы хватило на обеспечение средствами защиты медиков и части населения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов дважды обращался с просьбой временно запретить экспорт масок и средств защиты, чтобы не допустить распространение коронавируса в Украине. При этом на тот момент премьер Алексей Гончарук рекомендации СНБО проигнорировал.

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