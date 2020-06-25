Худжамов прокомментировал "фантастический случай в украинском футболе"

Максим Богданов Футбол 19:21, 25.06.2020 Обновлено: 19:22, 25.06.2020

Знаменитый в прошлом украинский голкипер Рустам Худжамов не смог сдержать эмоций, комментируя главную сенсацию Кубка Украины.

По словам эксперта он с трудом пришел в себя от увиденного.

"У меня сердце бьётся как у Павла. Я очень волновался, для меня это фантастический случай в украинском футболе. Так доверить молодому... В первом ударе он просто заманил в противоположный угол. Я просто не понимаю... 77-му номеру (Кулакову - прим.) нужно было просто поднять глаза и все было бы понятно. Вратарь просто его заманил. В 16 лет такое сделать... Просто красавец", – подытожил Худжамов в эфире ТК "Футбол"

Как сообщал OBOZREVATEL, в решающем матче за престижный трофей "Ворскла" сразится с киевским "Динамо", которое неделю назад обыграл "Минай" (2:0) из одноименного города на Закарпатье.

Финал Кубка Украины состоится 8 июля на стадионе "Арена Львов" с соблюдением необходимых противоэпидемических требований.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Украинцы бурно отреагировали на слова Третьяковой о детях: "Падать больше некуда"

16-летний вратарь "Ворсклы" впервые вышел на поле и выиграл серию пенальти в полуфинале Кубка Украины

В сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область, – генерал США

Депутат-педофил прятался в Киеве под именем умершего в РФ брата: детали скандального дела

Кабмин назначил нового и. о. министра образования вопреки воле Рады