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Худшие в мире: сборная России установила антирекорд перед ЧМ-2018

1.7тЧитать новость на украинском

Сборная России по футболу не сумела обыграть команду Турции в последнем товарищеском матче накануне чемпионата мира 2018 года. Подопечные Станислава Черчесова в седьмой раз подряд ушла с поля без победы, что стало антирекордом для всех 13 тренеров в истории национальной команды.

Ранее главными тренерами-неудачниками российской сборной были Анатолий Бышовец и Леонид Слуцкий, на счету которых было по шесть подряд неудачных поединков. Антирекорд сборной России вообще – 8 матчей без побед подряд, который разделили Бышовец и Борис Игнатьев.

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Интересно, у хозяев будущего мундиаля самая длинная безвыигрышная серия среди всех участников турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны комментаторы украинских телентрансляторов чемпионата мира по футболу.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Объект
сборная России по футболу
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Тёмный Арти
Тёмный Арти
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