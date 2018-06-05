Худшие в мире: сборная России установила антирекорд перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу не сумела обыграть команду Турции в последнем товарищеском матче накануне чемпионата мира 2018 года. Подопечные Станислава Черчесова в седьмой раз подряд ушла с поля без победы, что стало антирекордом для всех 13 тренеров в истории национальной команды.

Ранее главными тренерами-неудачниками российской сборной были Анатолий Бышовец и Леонид Слуцкий, на счету которых было по шесть подряд неудачных поединков. Антирекорд сборной России вообще – 8 матчей без побед подряд, который разделили Бышовец и Борис Игнатьев.

Интересно, у хозяев будущего мундиаля самая длинная безвыигрышная серия среди всех участников турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны комментаторы украинских телентрансляторов чемпионата мира по футболу.