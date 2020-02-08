Худшая серия в истории: в Японии команды промазали девять пенальти подряд

"Виссел Кобе" стал победителем Суперкубка Японии благодаря победе в серии пенальти, которая надолго запомнится болельщикам из-за девяти незабитых одиннадцатиметровых подряд.

Основное время матча закончилось вничью 3:3. "Виссел", за который выступает знаменитый экс-футболист "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста, трижды вел в счете, но "Йокогама Маринос" каждый раз находила в себе силы вернуться в игру и сравнять счет.

Игроки "Виссел Кобе" празднуют победу в Суперкубке Японии

В соответствии с форматом Суперкубка, если в основное время победителя выявить не удалось, начинается серия пенальти. Первые четыре удара, в том числе и удар Иньесты, были точны, после чего команды непостижимым образом промахнулись девять раз подряд. С десятой попытки футболисту "Виссел Кобе" удалось переиграть вратаря, что и принесло команде победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер сборной Уругвая до 23 лет отметился глупейшим автоголом в матче олимпийской квалификации против Бразилии.

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