Худшая российская сборная: экс-футболист "Шахтера" жестко высказался о команде

Один из самых титулованных российский футболист Андрей Канчельскис, негкогда игравший за "Манчестер Юнайтед", назвал нынешнюю сборную страны худшей, которую он видел.

"Футболисты были лучше организованы в советское время. У нас были футбольные традиции. Когда СССР распался — наш футбол упал. Сейчас уровень российского футбола невелик и это проблема. Мы беспокоимся, потому что это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни. Все об этом говорят. Да, в команде есть хорошие игроки, но им не нравится играть за сборную из-за проблем с тренером", — приводит слова Канчельскиса Daily Mail.

Матч-открытие ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

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