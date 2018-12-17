''Хотим усилиться'': Хацкевич о жеребьевке 1/16 ЛЕ

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич сдержанно прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где соперником столичного клуба стал греческий "Олимпиакос".

"Маршрут уже проложен. В прошлом году мы играли с АЕКом. Сейчас важно собрать информацию и подготовиться. "Олимпиакос" ныне пребывает не в самом лучшем состоянии, но команда все равно с историей. В Греции нам точно не будет легко", — цитирует наставника бело-синих sport.ua.

Говоря о задачах, которые должно решить "Динамо" до первого матча с греками, Хацкевич отметил главные из них.

"Когда межсезонье, начинается всегда волнительная пора для тренеров. Мы хотим усилиться, нужен нападающий. Есть интерес и к нашим игрокам. Надеюсь, нам удастся сохранить тот состав, который у нас есть", — сказал тренер "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков вошел в итоговую сборную группового раунда Лиги Европы. Украинский футболист стал лучшим на своей позиции.