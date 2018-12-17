МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

''Хотим усилиться'': Хацкевич о жеребьевке 1/16 ЛЕ

2.7тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич сдержанно прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где соперником столичного клуба стал греческий "Олимпиакос".

''Хотим усилиться'': Хацкевич о жеребьевке 1/16 ЛЕ

"Маршрут уже проложен. В прошлом году мы играли с АЕКом. Сейчас важно собрать информацию и подготовиться. "Олимпиакос" ныне пребывает не в самом лучшем состоянии, но команда все равно с историей. В Греции нам точно не будет легко", — цитирует наставника бело-синих sport.ua.

Говоря о задачах, которые должно решить "Динамо" до первого матча с греками, Хацкевич отметил главные из них.

"Когда межсезонье, начинается всегда волнительная пора для тренеров. Мы хотим усилиться, нужен нападающий. Есть интерес и к нашим игрокам. Надеюсь, нам удастся сохранить тот состав, который у нас есть", — сказал тренер "Динамо".

Новости
''Откуда эти глупости?'' Футболиста "Динамо" вывели из себя

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков вошел в итоговую сборную группового раунда Лиги Европы. Украинский футболист стал лучшим на своей позиции.

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персона
Александр Хацкевич
Теги
ФК Динамо КиевФК Олимпиакос
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги