"Хотелось остаться живым": российский футболист вспомнил, как играл "договорняки" в Украине

Экс-футболист московского "Спартака" Эдуард Мор, поигравший в Украине за луганскую "Зарю", луцкую "Волынь" и "Химик" из Северодонецка, с ужасом вспомнил о договорных матчах, в которых ему пришлось участвовать.

"В первой лиге в Украине поначалу такое было сплошь и рядом. Договорняки были нормальной практикой. И стимулировали, и подкупали. В открытую могли сказать: "У нас есть деньги. Мы хотим победить. Готовы дать вот такую сумму. Если вы откажетесь, отдадим её судье", – рассказал футболист Sportbox.

Эдуард Мор(слева) трехкратный чемпион России в составе "Спартака"

Однако наибольшее потрясение вызвал у Мора эпизод, когда на поле выбежал президент футбольного клуба с автоматом.

"Помню, как в одном матче лишних минут 15 переиграли. Футболист уже кое-как падает в штрафной, хотя рядом с ним никого не было, арбитр при всём желании не может дать пенальти. В этот момент на поле выбегает президент клуба с автоматом и требует, чтобы тот назначил 11-метровый. Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться. Не знаю, что потом с этим президентом сделали", – поделился ярким воспоминанием российский футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании прошли аресты футболистов, выступающих в высших дивизионах страны, которые подозреваются в незаконных ставках и мошенничестве, а также организации договорных матчей.

Среди задержанных – полузащитник "Вальядолида" Борха Фернандес, экс-форвард "Лас-Палмаса" и "Нумансии" Карлос Аранда, хавбек "Уэски" Самуэль Саис, защитник "Депортиво" Иньиго Лопес и бывший защитник мадридского "Реала" Рауль Браво, сообщает газета Marca.

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