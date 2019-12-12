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12 декабря • обновлено в 11:13
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"Хотелось бы": Милевский рассказал о планах на будущее

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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский заявил о желании вернуться в киевское "Динамо" после окончания карьеры футболиста.

"У меня пока не было мыслей о тренерской деятельности. Но хотелось бы когда-то вернуться в киевское Динамо в качестве тренера. Либо не только как тренер, но и на другую должность", - цитирует Милевского агентство Sportarena.

Артем Милевский

Артем Милевский

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В прошедшем сезоне чемпионата Беларуси он принял участие в 27 матчах, сумев отличиться четыре раза. Брестское "Динамо" стало победителем национального первенства, отобрав титул у "БАТЭ" после 13 чемпионств подряд.

За киевский клуб нападающий играл с 2002 по 2013 год. За это время на его счету 57 голов в 178 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Артема Милевского собирается расторгнуть контракт с известным украинцем.

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Персона
Артем Милевский
Теги
ФК Динамо Киев Динамо Брест
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