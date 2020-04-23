"Хотели жертвовать людьми": Зинченко назвал главную "коронавирусную" ошибку Англии

Максим Богданов Футбол 22:40, 23.04.2020 Обновлено: 23:18, 23.04.2020

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко уверен, что главная ошибка властей Великобритании в том, что они слишком поздно ввели карантин.

"Изначально они вообще решили не делать карантин. Хотели жертвовать людьми ради экономики. Потом они в итоге столкнулись с реальностью, увидели, что происходит в целом мире и решили ввести карантин. К сожалению, немножко поздно, на мой взгляд. Поэтому в Англии такие цифры по заболевшим. Цифры большие", - заявил игрок сборной Украины на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный футболист сборной Украины и России Олег Саленко с матами устроил скандал с киевской полицией, которая хотела его оштрафовать за нарушение карантина.

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