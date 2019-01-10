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''Хотели больше'': украинец Зинченко раскрыл планы "МанСити"

1.2тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины и клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко после победного матча в полуфинале Кубка лиги продолжает пребывать в состоянии эйфории от первого гола, который ему удалось забить, выступая в составе горожан.

Подопечные Гвардиолы разгромили в домашних стенах клуб "Бертон Альбион" - 9:0, а украинский полузащитник был одним из лучших в матче.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

После матча Александр Зинченко поделился своими эмоциями и раскрыл планы, которые до конца не были реализованы командой.

"Я впервые принял участие в такой победе. Если честно, мы забили много голов, мы хотели больше, и наши болельщики тоже. Мы хотели бы забить 10 мячей, может быть, в следующий раз. В перерыве Пеп (Гвардиола) сказал мне продолжать в том же духе, если мы сможем забить больше", - цитирует футболиста Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Украины Евгений Селезнев подписал контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Испании – "Малагой".

При этом футболиста все еще не могут представить официально из-за противодействия предыдущей команды украинца – турецкого "Акхисара".

Персоны
Александр ЗинченкоЕвгений Селезнев
Место
АнглияМанчестер
Теги
ФК Манчестер СитиФК Малага
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