''Хотели больше'': украинец Зинченко раскрыл планы "МанСити"

Полузащитник сборной Украины и клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко после победного матча в полуфинале Кубка лиги продолжает пребывать в состоянии эйфории от первого гола, который ему удалось забить, выступая в составе горожан.

Подопечные Гвардиолы разгромили в домашних стенах клуб "Бертон Альбион" - 9:0, а украинский полузащитник был одним из лучших в матче.

После матча Александр Зинченко поделился своими эмоциями и раскрыл планы, которые до конца не были реализованы командой.

"Я впервые принял участие в такой победе. Если честно, мы забили много голов, мы хотели больше, и наши болельщики тоже. Мы хотели бы забить 10 мячей, может быть, в следующий раз. В перерыве Пеп (Гвардиола) сказал мне продолжать в том же духе, если мы сможем забить больше", - цитирует футболиста Sport24.

I still can’t believe that Zinchenko moved to City from Ufa.



This transfer confirmed a couple of things:

1) scouting is widely underrated among top clubs

2) RPL is a high quality league pic.twitter.com/Xt6p7Mqifk