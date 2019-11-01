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1 ноября • обновлено в 14:31
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"Хотел меня ударить": герой матча "Динамо" - "Шахтер" рассказал о стычке на поле

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Защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал один из эпизодов в игре с "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины, когда после его столкновения с бразильцем Исмаили тот оказался на газоне.

Бразильскому легионеру "горняков" понадобилась помощь врачей.

Денис Попов

Денис Попов

ФК "Динамо"

"В "Шахтере" говорят, что я обошелся с ним слишком грубо? Болельщики "Динамо" в ответ могут сказать, что там все было в пределах жесткой, обоюдной борьбы. В том моменте Исмаили сам хотел меня ударить, но в итоге оказался на газоне", — сказал Попов.

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Также он рассказал о победном голе, который он забил в ворота Пятова.

"Точно запомню его на всю жизнь, ведь этот мяч принес "Динамо" победу над принципиальным соперником, мы получили возможность продолжать борьбу за Кубок Украины", - добавил 20-летний футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в фантастическом матче-триллере выбило "Шахтер" из Кубка Украины.

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Тема
Динамо - Шахтер
Персона
Исмаили
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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