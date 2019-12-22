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23 декабря • обновлено в 00:51
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"Хоть Микки Маус": бывший футболист сборной Украины высказался о Зеленском

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Экс-полузащитник "Спартака", "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко, ныне проживающий в Москве, оценил результаты выборов президента Украины.

Максим Калиниченко

Максим Калиниченко

"Фигура Зеленского в политике не совсем понятна. Люди дали ему карт-бланш, посмотрим, как он им воспользуется. Норма ли то, что во главе страны комик? Ничего плохого в этом не вижу. Норма — это когда граждане страны хорошо живут. А кто возглавляет страну? Пускай хоть Микки Маус. Главное, чтобы люди жили по-человечески. Норма не в том, что юморист возглавляет страну или что один человек возглавляет страну двадцать лет. Мерило — уровень жизни. В Украине президентом может стать любой, у кого есть доверие. Другое дело, что это завоеванное доверие нужно оправдать, а не разочаровывать людей, – цитирует бывшего футболиста сборной Украины "Спорт24".

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Ранее Калиниченко с сожалением отметил, что его дети являются гражданами Украины. Это высказывание вызвало большой гнев среди болельщиков.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Владимир Зеленский Максим Калиниченко
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Комикам место в цирке
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