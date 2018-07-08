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Чемпионат мира 2018
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Хорватский футбольный союз сделал заявление по "Слава Украине!" от Виды

3.2тЧитать новость на украинском

Хорватский футбольный союз выступил с официальным заявлением по поводу инцидента с членами национальной сборной после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией.

"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые высказывания – просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступали за "Динамо" Киев", – говорится в сообщении на сайте союза.

Хорватские чиновники попросили Виду, Вукоевича и остальных футболистов сборной впредь "воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические".

Новости
В России указали на угрожающие последствия "Слава Украине!" от Виды

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

Позже Международная федерация футбола вынесла свой вердикт в отношении Домагоя.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Место
Хорватия
Объект
сборная Хорватии по футболу
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
короче. где чубатое быдло упоминают, там проблемы.
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Juve Juve
Juve Juve
Кротов Даниил, русня - назад в стойло
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Barabash Alexander
Barabash Alexander
Кротов Даниил, Да нет,именно когда опущенное козломордое чмо,которое не умеет проигрывать,всегда находит малейший повод,чтобы нагадить нормальным людям.
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