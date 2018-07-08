Хорватский футбольный союз сделал заявление по "Слава Украине!" от Виды

Хорватский футбольный союз выступил с официальным заявлением по поводу инцидента с членами национальной сборной после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией.

"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые высказывания – просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступали за "Динамо" Киев", – говорится в сообщении на сайте союза.

Хорватские чиновники попросили Виду, Вукоевича и остальных футболистов сборной впредь "воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

Позже Международная федерация футбола вынесла свой вердикт в отношении Домагоя.