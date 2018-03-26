Хорватский футболист умер во время матча: спортивные итоги 25 марта

Хорватский футболист Бруно Бобан скончался во время матча после попадания мяча в грудь, а легенда бокса Владимир Кличко отметил 42-й день рождения. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости воскресенья, 25 марта.

Кроме того, британский супертяж Диллиан Уайт брутально нокаутировал австралийца Лукаса Брауна в чемпионском бою. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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