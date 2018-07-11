Коли російська збірна в результаті якоїсь дивної гри з Іспанією вийшла в четвертьфінал ЧС-18, я висловив припущення не тільки щодо сумнівного характеру цієї гри, але й щодо можливості збірної Хорватії вистояти у спокусах у грі зі збірною Росії в четвертьфіналі чемпіонату світу. Хорвати вистояли і зламали сценарій Кремля. Росія в цій грі не тільки програла, але ця гра, вірніше те, що відбулось після неї – потужне, патріотичне "Слава Україні" із вуст футболістів Хорватії викликав шок в Росії. Перемігши Росію, футболісти хорватської збірної підтримали Україну.

Вся пропагандистська машина Росії накинулась на мужніх хорватських футболістів, центральні російські телеканали присвятили цій події цілі передачі. Вони злякалися двох слів з уст хорватських футболістів – "Слава Україні". Путінська Росія вклала в цей чемпіонат світу з футболу десятки мільярдів доларів, думаю, що вони планували отримати від цього колосальні політичні дивіденди, але два слова хорватських футболістів "Слава Україні" - все зіпсували. А уявіть собі, що в Росії буде відбуватись, якщо сьогодні збірна Хорватії здолає Англію, а потім і Францію, і стане переможцем ЧС-18?