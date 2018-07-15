В невероятном финале определился победитель ЧМ-2018

Сборная Франции второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу. Невероятно результативный финальный поединок ЧМ-2018 в Москве на "Лужниках" против команды Хорватии завершился со счетом 4:2.

Команды раскачивались лишь в начале тайма, позиционно перекатывая мячик в центре поля. Хорватия уверенно контролировала мяч и раз за разом накатывала позиционные атаки на ворота Льориса. Однако уже начиная с 19-й минуте на поле начался настоящий ураган, к которому привел автогол Манджукича.

"Клетчатым" хватило 10 минут, чтобы отыграться. Три верха выиграли хорваты со странной подачи Модрича, Перишич опустил мяч на газон, убрал защитника и врезал с левой сквозь Варана в самый угол.

Игра не задерживалась в центральном круге и на 38-й минуте подопечные Дешама с помощью системы видеопомощи рефери (VAR) забили второй гол.

После подачи с углового Матюиди едва не достал мяч, но круглый скользнул по руке Перишича, и Питана проконсультировавшись с помощниками и посмотрев телевизор, уверенно указал на пенальти.

Гризманн безупречно послал мяч с точки в сетку, с первого и единственного за тайм удара Франции по воротам Субашича.

После перерыва игра продолжилась прессингом от хорватов, когда свое слово взял 19-летний Мбаппе. Нападающий ПСЖ с интервалом в 6 минут забил два красивейших гола.

Сборная Хорватии угодила в настоящий нокдаун, а французы перешли в режим игры "стоя" на своей половине поля, за что сразу были наказаны.

На 69-й минуте Манджукич накрыл финтящего Уго Льориса сократив отставание.

Оставшиеся 20 минут превратились в формальность. Хорваты по инерции атаковали и создали несколько полумоментов, но было понятно, что Франция победу не отдаст.

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия

Франция – Хорватия 4:2 Голы 1:0 – 18, автогол Манджукич, 1:1 – 28 Перишич, 2:1 – 38, пенальти Гризманн, 3:1 – 59 Погба, 4:1 – 65 Мбаппе, 4:2 – 69 Манджукич.

Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте (Нзонзи, 55), Погба, Матюиди (Толиссо, 73), Гризманн, Жиру (Фекир, 81), Мбаппе.

Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич (Пьяца, 81), Врсалько, Вида, Ракитич, Брозович, Перишич, Модрич, Ребич (Крамарич, 71), Манджукич.

Предупреждения: Канте (27), Люка Эрнандес (41).

Напомним, что в полуфинале хорваты обыграли команду Англии, а Франция была сильнее Бельгии.