Хорватия – Дания: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Хорватии лишь в серии послематчевых пенальти сломила сопротивление команды Дании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018. Основное время игры в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:1.

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Хорватия – Дания 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:2 Голы: 0:1 – 1 Йоргенсен, 1:1 – 4 Манджукич.

Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 81), Врсалько, Вида, Модрич, Ракитич, Перишич (Крамарич, 97), Брозович (Ковачич, 71), Ребич, Манджукич (Бадель, 108).

Дания – Шмейхель, Кьер, Кристенсен (Шене, 46), Кнудсен, Йоргенсен, Дилэйни (Крон-Дели, 98), Эриксен, Дальсгор, Поульсен, Корнелиус (Йоргенсен, 66), Брэйтуэйт (Систо, 105).

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.

Предупреждение: Йоргенсен (115).

В 1/4 финала хорватские футболисты сыграют 7 июля с командой России, которая ранее тоже в серии пенальти обыграла Испанию.