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"Хороший разведчик": Фонсека помог Украине остановить Португалию

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Футболист сборной Украины Марлос признался, что наставник "Шахтера" португалец Паулу Фонсека дал несколько советов нашей команде перед первым матчем отбора на Евро-2020.

Подсказки наставника донецкой команды помогли "желто-синим" сотворить сенсацию в матче против Португалии.

"Паулу Фонсека дал нам некоторые советы, которые оказались полезными для нас. Наша сборная - это, в основном, игроки "Шахтера". Паулу Фонсека, не только хороший тренер, но и хороший разведчик. Он анализирует игры, анализирует соперников. Фонсека дал нам несколько советов, и мы воспользовались этим, чтобы хорошо сыграть с Португалией", - цитирует Марлоса Footboom.

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

ФК Шахтер

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча против Португалии назвал основные ошибки своей команды.

В России восхитились игрок "желто-синих", сравнив их со своей национальной командой.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поддержал форварда Жуниора Мораеса после его дебюта в матче Евро-2020.

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Темы
Евро-2020Украина - Португалия
Персоны
Паулу ФонсекаМарлос
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболуФК Шахтер
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