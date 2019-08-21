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"Хочу видеть": Суркис обратился к болельщикам "Динамо"

1.4т Читать материал на украинском

Президент "Динамо" Игорь Суркис обратился к болельщикам столичной команды с призывом прийти на матч 5-го тура против донецкого "Олимпика".

"Вижу только два сектора болельщиков – наши ультрас, которые приходят на все матчи. Чуть больше, чуть меньше. А остальные... хочу видеть на матче с "Олимпиком" ту 41 тысячу, которая пришла на центральные сектора с "Брюгге", – сказал Суркис в интервью FootballHub.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Игорь Суркис потребовал от нового тренера команды Алексея Михайличенко с первых матчей улучшить результаты команды.

Напомним. что матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3. После этого Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера "бело-синих".

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Игорь Суркис
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
пока не будет игры, стадион будет пустой и в этом виноват ты и твой брат
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