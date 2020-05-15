"Хочу карантин": игрок белорусского клуба Момо Янсане забил тревогу из-за коронавируса

Михаил Морозов Футбол 12:19, 15.05.2020 Обновлено: 12:34, 15.05.2020

Гвинейский нападающий белорусской команды "Ислочь" Момо Янсане заявил, что несколько человек из его клуба заболели коронавирусом, и призвал ввести карантин.

"Сообщаю вам, что несколько человек из нашей клуба заболели коронавирусом, желаю им всем здоровья. Хочу введения санитарных мер, включая карантин, перед тем, как мы продолжим играть. Да поможет нам Бог!" – написал Янсане у себя в Twitter.

Момо Янсане
Прессбол

Отметим, что в стране зафиксировано 26772 случая заражения коронавирусом. Несмотря на это, Беларусь является единственным местом в Европе, где футбольный чемпионат не был приостановлен из-за пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свою обеспокоенность из-за коронавируса высказывал бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский.

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