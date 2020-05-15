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16 мая • обновлено в 03:14
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"Хочу карантин": игрок белорусского клуба Момо Янсане забил тревогу из-за коронавируса

6.3т
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Гвинейский нападающий белорусской команды "Ислочь" Момо Янсане заявил, что несколько человек из его клуба заболели коронавирусом, и призвал ввести карантин.

"Сообщаю вам, что несколько человек из нашей клуба заболели коронавирусом, желаю им всем здоровья. Хочу введения санитарных мер, включая карантин, перед тем, как мы продолжим играть. Да поможет нам Бог!" – написал Янсане у себя в Twitter.

Момо Янсане

Момо Янсане

Прессбол

Отметим, что в стране зафиксировано 26772 случая заражения коронавирусом. Несмотря на это, Беларусь является единственным местом в Европе, где футбольный чемпионат не был приостановлен из-за пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свою обеспокоенность из-за коронавируса высказывал бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус чемпионат Беларуси
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VS
Слуцк
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.96 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Ислочь
Победа Динамо Минск
1.90 Сделать ставку