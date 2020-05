Гвинейский нападающий белорусской команды "Ислочь" Момо Янсане заявил, что несколько человек из его клуба заболели коронавирусом, и призвал ввести карантин.

"Сообщаю вам, что несколько человек из нашей клуба заболели коронавирусом, желаю им всем здоровья. Хочу введения санитарных мер, включая карантин, перед тем, как мы продолжим играть. Да поможет нам Бог!" – написал Янсане у себя в Twitter.

I inform you that several members of our club are sick of Covid 19, I wish them good health. I want sanitary measures including quarantine for several days before any continuity. May God help ! #coronavirus #Survivor