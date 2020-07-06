Хочеться ругаться, надоел этот беспредел, – игрок "Зари" о судействе в УПЛ

Футболист луганской "Зари" Артем Громов жестко раскритиковал судейство Екатерины Монзуль в матче 29-го тура УПЛ против "Александрии" (2:2).

На 72-й минуте поединка при счете 2:1 в пользу "Зари" в ворота луганчан был назначен пенальти, который вызвал бурю негодования среди футболистов команды.

"Хочеться ругаться. Некоторые говорят, что нежелательно выражаться в прямом эфире, но этот беспредел уже надоел. Они бы уже лучше раздали медали в начале чемпионата. Зачем тянуть, матчи играть. Болельщиков все равно нет. Зачем выходить, биться, травмы получать. К Екатерине претензий нет. Она подходит и говорит: "Я ничего не вижу". Ей, наверное, из космоса кто-то там говорит, что был пенальти. Не знаю, где космос находится, в Киеве или нет", – заявил Громов в прямом эфире программы "Профутбол".

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