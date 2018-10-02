Хочет дискредитировать: Роналду нанял детектива

Звездный форвард туринского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду был вынужден нанять частного детектива, чтобы получить компрометирующую информацию, которая позволит разоблачить 34-летнюю Кэтрину Майоргу, которая обвинила его в изнасиловании.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" и его адвокат Кристиан Шерц заявили, что обвинения девушки лживы и они будут добиваться юридической компенсации, сообщает Daily Mail.

Как сообщал OBOZREVATEL, американка подала в суд на Роналду, обвинив португальца в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло еще в 2009 году в Лас-Вегасе.