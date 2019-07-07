"Хераклес" и еще четыре названия футбольных клубов, о которых вы ни разу не слышали

OBOZREVATEL продолжает знакомить поклонников футбола с тем, почему некоторые клубы решили выбрать то или иное название. Есть команды, названные в честь людей, чьи деяния описаны не легендами, а историками: бразильский "Васку да Гама", сенегальская "Жанна д’Арк", немецкая "Арминия", разнообразные "Спартаки" из разных стран, голландский "Виллем ІІ", чилийские "Коло-Коло" и "О’Хиггинс" и многие другие.

"Атлас" (Мексика)

Как мифический Атлант (он же Атлас) на своих могучих плечах держал весь небосвод, так и мексиканский клуб является одним из старожилов высшей лиги местного чемпионата. Вроде и не заметен (всего один чемпионский титул за историю), но без него в мексиканском футболе все немного не так.

"Хераклес" (Нидерланды)

Еще один голландский клуб, названный в честь античного героя. За 116-летнюю историю команды 12 подвигов там определенно наберется. Главные – две победы в чемпионате страны, что для провинциального клуба вполне неплохо.

"Санта-Клаус" (Финляндия)

Команда базируется в Рованиеми, официальной резиденции Санты, отсюда и выбор названия. "Санта-Клаус" балансирует между третьей и четвертой по силе лигами финского чемпионата, однако самого его это вряд ли огорчает.

"Арис" (Греция)

Команда получила свое название в честь бога войны – в начале ХХ века Греция удачно приняла участие в Балканских войнах. Арес был сильным, но не слишком умным богом, так и клуб из Салоников ухитрился вылететь несколько лет назад из элитного дивизиона. Сейчас, правда, команда снова в "вышке" и строит агрессивные планы покорить всех.

"Кевн Друидс" (Уэльс)

Команда "Друидс" появилась в 1869 году, поэтому на своем официальном сайте ее преемники – клуб с названием "Кевн Друидс" – названы старейшим футбольным клубом Уэльса. Логично – в честь кого еще называть старейшую команду, как в не в честь умудренных опытом легендарных жрецов?

* * *

В истории спорта много интересного и любопытного. Уверен, многое из этого далеко не все знают. Вместе с вами полистаем спортивную энциклопедию "Обозревателя".

6 декабря 1907 года. В боксерском ринге впервые появился рефери: в Лондоне британец Юджин Кори отсудил чемпионский бой супертяжеловеса Томми Бернса и Джеймса Мора.

20 мая 1939 года. Состоялась первая в истории спортивная телетрансляция. В США телекомпания NBC передала репортаж из "Мэдисон-Сквер Гарден" о финальных заездах шестидневной велогонки среди профессионалов.

25 февраля 1940 года. Телеканала W2XBS (США) провел первую в истории прямую трансляцию хоккейного матча – играли "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль" (6:2).

9 сентября 1984 года. В Москве Анатолий Карпов и Гарри Каспаров начали пятимесячный чемпионский шахматный марафон, который в итоге так и не был завершен.

31 июля 1994 года. В Сестриере (Италия) Сергей Бубка установил рекорд мира по прыжкам в шестом (6,14 м), получив за это новую "Феррари" от организаторов.

6 сентября 2008 года. На женском хоккейном предолимпийском турнире в Латвии установлен рекорд результативности для матчей сборных: Словакия – Болгария – 82:0.

29 января 2012 года. Финал Australian Open между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5) длился пять часов 53 минуты, став самым долгим финалом в турнирах "Большого шлема".

О спорте и не только – в нашем Instagram!