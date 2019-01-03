Хацкевича признали одним из лучших тренеров мира

Наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич вошел в топ-50 лучших тренеров мира по версии Football World Rankings. Беларусский специалист занял 44-е место в рейтинге.

По этому показателю Хацкевич обошел наставника принципиального соперника киевлян – донецкого "Шахтера". Португалец Паулу Фонсека в рейтинге стал лишь 53-м, сообщает Динамо от Шурика.

Александр Хацкевич ФК Динамо Киев

Лучшим тренером по мнению Football World Rankings является наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде. За один сезон испанский специалист помог "сине-гранатовым" выиграть три внутренних трофея – золотые медали Ла Лиги, кубок и суперкубок страны.

Легендарный Зинедин Зидан, который привел "Реал" к трем подряд победам в самом престижном клубном европейском турнире – Лиге чемпионов, замкнул десятку лучших тренеров мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продолжит работу с командой даже в случае вылета от греческого "Олимпиакоса" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый весенний еврокубковый матч киевляне проведут 14 февраля на выезде, а через неделю примут соперника на НСК "Олимпийский".