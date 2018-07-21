Хацкевича попросили в отставку через окно

После матча с "Шахтером" в Суперкубке Украины главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич давал традиционную послематчевую пресс-конференцию. Серьезно сосредоточившись на ответе и начав говорить, Хацкевича внезапно перебили.

Конференц-зал стадиона "Черноморец" находится на первом этаже, и к его окнам есть доступ болельщиков извне. Одно из окон было открыто, и кто-то из фанатов прямо заглянул в зал и четко просил у Хацкевича: "Александр Николаевич, когда уже в отставку?"

Хацкевич, конечно, с негативными нотками на лице напрягся, но спустя секунду лишь усмехнулся и продолжил ранее начатый ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" обыграло "Шахтер" (1:0) в Суперкубке Украины 2018.