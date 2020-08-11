Хацкевич с новым клубом проиграл в первом матче в российской Премьер-лиге

Максим Иншаков Футбол 21:16, 11.08.2020 Обновлено: 21:25, 11.08.2020

Известный белорусский тренер Александр Хацкевич вместе с "Ротором" потерпел поражение в первом матче в российской Премьер-лиге.

Команда из Волгорада, которая по итогам прошлого сезона заработала повышение в классе, дома уступила "Зениту" 0:2.

Напомним, Хацкевич возглавил российский клуб в декабре 2019-го. Одним из его помощников станет знаменитый форвард "Динамо" Максим Шацких.

Напомним, что ранее Хацеквич возглавлял киевское "Динамо". В августе прошлого года поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский наставник "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Капитан белорусской милиции ушел в отставку на фоне протестов: "Моя совесть чиста"

Появилось видео поджога Tesla Богдана: машина сгорела дотла

В Беларуси началась общенациональная забастовка: люди массово не вышли на работу

Пам'ятай та шануй тих, хто не повернувся додому навіть мертвим

Под Запорожьем устроили самосуд над группой живодеров. Видео