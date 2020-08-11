Хацкевич с новым клубом проиграл в первом матче в российской Премьер-лиге

Известный белорусский тренер Александр Хацкевич вместе с "Ротором" потерпел поражение в первом матче в российской Премьер-лиге.

Команда из Волгорада, которая по итогам прошлого сезона заработала повышение в классе, дома уступила "Зениту" 0:2.

Напомним, Хацкевич возглавил российский клуб в декабре 2019-го. Одним из его помощников станет знаменитый форвард "Динамо" Максим Шацких.

Напомним, что ранее Хацеквич возглавлял киевское "Динамо". В августе прошлого года поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский наставник "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.