Хацкевич рассказал о проблеме с лидером "Динамо"

Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков вряд ли сможет сыграть весь матч в бельгийским "Брюгге" в квалификации к Лиге чемпионов.

По словам наставника "бело-синих" Александр Хацкевича, физические кондиции лидера команды оставляют желать лучшего.

"Витя – определяющий футболист в нашей команде. Может быть, он не готов на сегодняшний момент на все 90 минут. Решение об участии его в матче примем после медицинского контроля, который будет завтра", – цитирует наставника киевлян SportArena.

Александр Хацкевич ФК "Динамо" Киев

В то же время он подчеркнул, что новичок "Динамо" Жерсон Родригес находится в хорошей форме. "Он в хорошем состоянии. Чемпионат Японии сейчас идет, и он в тонусе. Жерсон Родригес готовится, как и все. А использовать его будем в зависимости от того, как будет складываться игра", – добавил Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" получило неожиданный бонус перед стартом в Лиге чемпионов.

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