Хацкевич рассказал, как Ярмоленко выгнали из "Боруссии" Д

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что украинец Андрей Ярмоленко покинул дортмундскую "Боруссию" после того, как получил смс-сообщение от одного из руководителей клуба.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" он рассказал, что в ней нашему соотечественнику сообщили о том, что ему нужно искать новую команду, так как главный тренер на него не рассчитывает. Несмотря на такое стиль общения, Андрею сразу предложили варианты в других клубах.

"Андрей Ярмоленко играл за дортмундскую "Боруссию", однажды получил эсэмэску от кого-то из руководителей клуба: "Тренер на тебя не рассчитывает. Можешь искать новую команду". Он профи. Знает, что в Европе с тобой никто не будет церемониться. Объяснять, что, как и почему. Там выживает сильнейший. А если ты проигрываешь конкуренцию, готовься к смене клуба. При этом в Дортмунде Андрею сразу предложили несколько вариантов трудоустройства", – поделился информацией Хацкевич.

За "Боруссию" Д Ярмоленко отыграл сезон 2017/18. Он принял участие в 26 матчах команды во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний клуб Ярмоленко "Вест Хэм" хочет продать украинца, чтобы купить чемпиона мира по футболу.