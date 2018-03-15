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Хацкевич рассказал, чего не хватило "Динамо" для победы над "Лацио"

4.2тЧитать новость на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что команде для победы не хватило опытных игроков.

"Уровень футболистов "Лацио" намного выше, чем у наших игроков. Это надо признать. Нам не хватило опытных футболистов в опорной зоне. В первые минуты мы полностью провалили игру, но затем постепенно наладили контроль мяча. Сказался класс игроков "Лацио", - цитирует Хацкевича "Динамомания".

Наставник позитивно оценил еврокубковую кампанию столичной команды.

"Хотелось пройти дальше, но, к сожалению, не получилось. Поблагодарил ребят за время в Лиге Европы. Нам особо и расстраиваться некогда, потому что в воскресенье у нас будет тяжелая игра в чемпионате перед паузой, связанной с матчами сборных. Сказал ребятам, что только в таких играх можно увидеть класс наших футболистов. Говорю им публично огромное спасибо", - подытожил тренер.

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Напомним, что ответная игра 1/8 финала Лиги Европы на НСК "Олимпийский" "Динамо" - "Лацио" завершилась со счетом 0:2.

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Темы
Динамо - ЛациоЛига Европы
Персона
Александр Хацкевич
Место
УкраинаКиев
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