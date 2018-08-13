Хацкевич рассекретил детали трансфера суперталанта "Динамо"

На днях "Динамо" подписало 18-летнего нападающего Владислава Супрягу, что вызвало немалый ажиотаж. Накануне домашнего матча квалификации Лиги чемпионов против чешской "Славии" киевляне представили новичка, и главный тренер киевлян Александр Хацкевич рассказал о переходе Супряги в Киев.

"Трансферу Супряги уделяется достаточно много внимания в СМИ, но только не потому, что он перешел в "Динамо". На протяжении того времени, что я работаю в "Динамо", мы давно наблюдаем за ним. Его уровень выступлений в сборной Украины на юношеском Евро говорит, что у него большое будущее. У него масса хороших качеств, он грамотный и умный парень. Теперь главное - раскрыть и приумножить эти хорошие качества. Главное, чтобы он был полезен "Динамо". А наши традиции он знает, Влад сюда стремился и попал", - говорит Хацкевич.

Несмотря на оживленный интерес вокруг Супряги, сам футболист пока не работает с первой командой.

"У Влада сейчас микроповреждение - он работает по индивидуальной программе с нашим тренером по физ. подготовке. Здоровье футболистов у нас на первом месте. Как только Владислав будет готов, мы непременно используем его на тренировках и играх", - дополнил тренер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, трансфер Супряги в "Динамо" из перволигового "Днепр-1" стал рекордным.

"Динамо" и "Славия" сыграют в Киеве во вторник, 14 августа, в рамках ответного матча 3-го тура квалификации Лиги чемпионов (начало встречи - 19:30).