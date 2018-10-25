Хацкевич прокомментировал победу "Динамо" в Лиге Европы

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над "Ренном" в третьем матче группового раунда Лиги Европы. Белорусский специалист остался доволен действиями своих подопечных.

"Вся команда сегодня заслужила высокую оценку. Когда была возможность, мы контролировать игру. После гола мы больше оборонялись. Футболисты "Ренна" заставляли нас ошибаться, но я бы отметил терпение и характер, которые проявила команда особенно на последних минутах", - рассказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Александр Хацкевич

По мнению главного тренера киевлян их соперник действовал прогнозируемо.

"Та игра "Ренна", которую мы видели, фланговая игра, быстрый переход в атаку - этим нас французы не удивили. Мы были готовы к такому ходу матча", - рассказал о тактике оппонента Хацкевич.

Белорусский специалист объяснил, почему редко дает шанс на поле футболистам, которые пополнили киевскую команду в межсезонье.

"Нужно время чтобы новички и влились в коллектив, они сегодня себя показали хорошо. Ждем, когда Че Че и Супряга будут полностью готовы выходить со старта. В этом матче было больше борьбы, поэтому нужны были другие исполнители со старта", - прояснил ситуацию в коллективе Хацкевич.

Также наставник "Динамо" объяснил отсутствие в заявке на матч лидера киевлян Виктора Цыганкова.

"Вчера вечером стало понятно, что Цыганков не сыграет. Он сказал, что не чувствует себя на сто процентов", - поделился белорусский специалист

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ворскла" впервые в истории выиграла матч группового раунда Лиги Европы.