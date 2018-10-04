Хацкевич прокомментировал игру "Динамо" в Лиге Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич остался недоволен результатом своей команды в игре 2-го тура Лиги Европы против чешского "Яблонца".

"Когда ведешь два мяча, надо больше выходить через длинные передачи. Но в первом тайме реализовать свои моменты и забивать еще. Также были и индивидуальные ошибки. Пиварич... У меня нет объяснения этому решению, я не понимаю, как можно идти в обводку в центре поля, если была хорошая альтернатива. Вот нас и наказали за эту ошибку", - заявил белорус на пресс-конференции.

"Что же касается атаки, то у нас банально не было кем ее усилить. Ну а в целом мы просто не реализовали остальные моменты, и это касается класса футболистов", - уточнил он.

Александр Николаевич признался, что не только в перерыве, но и в первом тайме говорил ребятам придерживать мяч.

"Но тот же Гармаш порой обрезался в простых ситуациях - в простых моментах терял мяч. К Сидорчуку и Буяльскому меньше претензий, но как Гармаш - опытный игрок - такое может делать? Футболист три дня назад не играл, а сейчас такое делает. Могу ли я кого-то выделить в позитивном плане? Не буду этого делать", - отметил наставник.

Хацкевич уклончиво ответил на вопрос, соответствует ли нынешний состав уровню Лиги Европы и готов ли к полноценному выступлению в этом турнире

"Если брать нашу группу, то здесь только все начинается. Турнирная ситуация такая, что все только впереди. Да, спаренные матчи с "Ренном", возможно, будут определяющими. Но у каждой команды в нашей группе еще вся борьба впереди. Конечно, после 2:0 нелегко воспринимать упущенную победу. Но даже в такой ситуации в Лиге Европы мы можем и должны проявлять свои лучшие качества и проходить дальше", - подытожил главный тренер.

Напомним, что "Динамо" сыграло вничью с "Яблонцем" в Чехии (2:2), ведя по ходу встречи в два мяча.