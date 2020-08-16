Хацкевич прокомментировал действия ОМОНа в Беларуси, упомянув Украину

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал действия правоохранителей в Беларуси, сравнив с ситуацией 2014 года в Украине

По словам белорусского специалиста, его народ терпел 26 лет, но всякому терпению приходит конец.

"Говорили про "агульную млявасць" белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы – сильный и смелый народ. Действия ОМОН – это полный беспредел. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным. Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого также, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали", – сказал Хацкевич в интервью tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный комментатор телеканала "Беларусь 5" Владислав Татур во время прямой трансляции поединка Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Лион" не сдержался и высказался о ситуации в Беларуси.

Ранее белорусский тренер Олег Дулуб, тренировавший в 2016 году львовские "Карпаты", а в 2017-м одесский "Черноморец", рассказал о ситуации в родной стране.

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