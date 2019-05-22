Хацкевич прокомментировал чемпионство "Шахтера"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после ничьи с "Шахтером" (1:1) поздравил горняков с победой в чемпионате.

Александр Хацкевич ФК Шахтер

"Поздравляю "Шахтер" с чемпионством и Кубком. Они были более сконцентрированными, надежными и стабильными на дистанции. Эта победа заслуживает уважения", - цитирует белоруса tribuna.com.

Наставник считает, что чемпионская гонка была проиграна из-за неровного состава.

"В этом сезоне мы задействовали 31 футболиста. Для топ-команды нужна стабильность состава. К сожалению, у нас очень серьезные травмы у ведущих футболистов. Не всегда удавалось их заменить. Мы имеем достаточно перспективную команду. Но чтобы двигаться дальше, необходимо усиление. У нас есть футболисты, которых мы хотим отдать в аренду. Но решение по каждому футболисту будет приниматься только в конце сезона", - подытожил Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая "Шахтер" выиграл Кубок Украины, который для команды стал 13-м по счету.

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