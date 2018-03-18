Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с "Динамо"

Защитник "Динамо" Евгений Хачериди будет тренироваться по индивидуальной программе до конца сезона. Такое решение принял главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

Таким образом опытный футболист сборной Украины не сыграет в матче 24-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против "Ворсклы".

"Да, я вне заявки на эту игру, как и на некоторые предыдущие. Это решение тренера, и на это я повлиять не могу. Но я остаюсь профессионалом, как это требует мой контракт. Я буду ждать своего следующего шанса, чтобы помочь клубу. На данный момент я занимаюсь по индивидуальной программе", - подтвердил информацию Евгений в интервью Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что Шовковский жестко поставил на место "возомнившего о себе" Хачериди.