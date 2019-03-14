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/Новости футбола

Хацкевич осадил СМИ после вылета из ЛЕ

5.3тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы. Белорусский специалист отказался отвечать на вопрос о своей отставке.

"Ну этот вопрос я сейчас точно с вами обсуждать не буду", - резко ответил журналистам Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

ФК Динамо Киев

Новости
Легионер "Динамо" отказывается покидать киевский клуб

Тренер "Динамо" не стал останавливаться на конкретном матче, пытаясь подвести итог сезона.

"Будь возможность, хотелось бы немного другой жребий... Но что имеем, то имеем конечно. Хотелось бы меньших проблем с составом. А так по игре, то ничего говорить не буду. Хотелось бы в целом, так сказать, подвести итог выступлений в этой Лиге Европы. Мы провели в еврокубках этого сезона 12 игр, и выступали успешно, но когда попался "Челси", сразу стала видна большая разница. Конечно, не хотелось бы так завершать евросезон и выступить лучше, но что имеем, то имеем. Тут повлияли и проблемы с составом, и игровые проблемы, и карточки", - все же назвал причины поражения от "Челси" Хацкевич.

Кроме того, белорусский специалист вступился за полузащитника Дениса Гармаша, который в поединке вышел на позиции форварда.

"Ну Денис то забил два мяча, но рефери фиксировали оффсайд. Получилось как получилось", - отметил Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, юноши киевского "Динамо" не сумели пробиться в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА, в которой играют футболисты не старше 19 лет. Наша команда в драматичном поединке уступила в серии пенальти 4:2 "Хоффенхайму".

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Темы
Лига ЕвропыДинамо - Челси
Персона
Александр Хацкевич
Место
УкраинаКиев
Теги
ФК Динамо КиевФК Челси
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Эта тварь белоруская заебала! Ничтожество, полный ноль - но присосалось намертво!
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Суркіси уже мало обкрадають Україну і немає грошей на динамо.
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