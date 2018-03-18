Хацкевич опроверг наказание для Хачериди

Главный тренер киевского "Динамо" Алекандр Хацкевич заявил, что не отстранял Евгения Хачериди от тренировок в первой команде, о чем ранее говорил сам футболист.

"Хачериди не отстранен от работы с первой командой. Последние три дня он работал с тренером по физической подготовке, чтобы лучше подготовиться к грядущим товарищеским матчам сборной Украины. Ни функциональное, ни психологическое состояние Жени меня не устраивает. Поэтому в последнее время он работал по индивидуальной программе. Но требования у меня ко всем одинаковые: кто работает, тот и играет", - цитирует наставника Динамо от Шурика.

Напомним, что ранее Игорь Суркис прокомментировал слухи о переходе Мораеса в "Шахтер".