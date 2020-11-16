Хацкевич об увольнении из "Динамо": мы с президентом неправильно друг друга поняли

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что неправильно понял задачу, которую поставил перед ним президент киевлян Игорь Суркис.

В интервью изданию "Чемпионат" белорусский специалист рассказал, что не продлевал бы тренерское соглашение с украинской командой, если бы знал, что главным для ее владельца является выход в Лигу чемпионов. По мнению Александра, состав "Динамо" не соответствовал уровню турнира.

"Наверное, мы с президентом клуба неправильно друг друга поняли, когда подписывали новый контракт после двух лет сотрудничества. Я считал, что "Динамо" в первую очередь должно бороться за чемпионство, а не за попадание в ЛЧ. Если бы он сразу поставил задачу выйти в группу Лиги чемпионов, я, скорее всего, не стал бы продлевать соглашение. Тот же "Брюгге" под аналогичную задачу вложил в усиление состава порядка 30 миллионов евро. "Динамо" не могло себе такого позволить", – считает Хацкевич.

Напомним, что Александр был уволен из киевского клуба в августе 2019 года после вылета в квалификации Лиги чемпионов от "Брюгге".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский специалист прокомментировал протесты в его родной стране, вспомнив Украину.