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12 декабря • обновлено в 14:18
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Хацкевич может возглавить российский клуб

1.3т
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Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич близок к тому, чтобы стать новым тренером волгоградского "Ротора", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России.

Как сообщает Чемпионат, стороны ведут активный диалог и близки к достижению соглашения. "Ротор" лидирует в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), опережая московское "Торпедо" на одно очко после первого круга. Следующий матч команда проведет 9 марта 2020 года.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

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Напомним, что Александр Хацкевич и весь его штаб были уволены из киевского "Динамо" в августе. Это случилось после очередной неудачной попытки украинской команды пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Хацкевич был одним из претендентов на то, чтобы стать новым главным тренером брестского "Динамо".

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Персона
Александр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Киев
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Хо Хол
Хо Хол
И что? На миротворец его хотите? Собираетесь травить начать и гадости писать в соцсетях? Запретите въезд на украину?
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