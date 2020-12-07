Хакеры взломали Twitter и сообщили о критическом состоянии Роналду: спортивные итоги 6 декабря
Велогонщик из Сан-Марино Майкл Антонелли умер от коронавируса в 21 год, а вратарь женской сборной Казахстана Ирина Сандалова оконфузилась во время матча.
Кроме того, в Twitter сообщили о том, что звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду находится при смерти, что оказалось хакерской атакой.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 6 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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