Хакеры взломали Twitter и сообщили о критическом состоянии Роналду: спортивные итоги 6 декабря

Велогонщик из Сан-Марино Майкл Антонелли умер от коронавируса в 21 год, а вратарь женской сборной Казахстана Ирина Сандалова оконфузилась во время матча.

Кроме того, в Twitter сообщили о том, что звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду находится при смерти, что оказалось хакерской атакой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 6 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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